Laura Smet topless pour un "joli souvenir" : Ses fans valident à l'unanimité

Il était loin le temps où Laura Smet se déchirait avec sa belle-mère (Laeticia Hallyday) pour l'héritage de son père... Alors que la bataille autour de la succession de Johnny Hallyday continue de faire rage, l'actrice de 34 ans se dévoile dans un tout autre registre ce dimanche 29 avril 2018. C'était quelques années en arrière, lorsqu'elle jouait les modèles innocents avec son chien.

La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a ainsi partagé une photo sur sa page Instagram sur laquelle elle apparaît seins nus sous une salopette en jean, tenant sa chienne Chaplin dans les bras. Ce portrait réalisé en noir et blanc est l'oeuvre de la photographe Sylvia Galmot, qui publié sa réalisation avant Laura Smet avec les mots suivants : "Laura Smet, photographiée avec son chien Chaplin. Une jeune femme authentique et naturelle, touchante et attachante, aussi belle a l'intérieur qu'à l'extérieur." Le tout accompagné de trois coeurs. Une véritable déclaration d'amour.