Laura Tenoudji et Christian Estrosi sur leur 31 pour une soirée parisienne

Le 29 janvier dernier, Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi apparaissaient très complices à Nice lors de la traditionnelle cérémonie des voeux de l'association des Amis du maire au Palais de la Méditerranée. Un rassemblement auquel la journaliste spécialiste du web de Télématin et le maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d'Azur avaient assisté avec Bianca, leur fille née en août 2017. Quelques heures plus tard, le couple a attiré l'attention loin de la French Riveira.

Laura Tenoudji et Christian Estrosi ont participé à la grande soirée de gala du 33e Festival Automobile International organisé à Paris, sous le dôme des Invalides. En beauté dans une longue robe noire fleurie et décolletée, Laura Tenoudji a affiché une jolie silhouette post-grossesse. Christian Estrosi, qui était ce matin dans Territoires d'infos sur Public Senat, émission présentée par Cyril Viguier, avait quant à lui opté pour un noeud papillon. Marié depuis novembre 2016, les parents de la petite Bianca continuent un duo fusionnel.

La soirée de gala du Festival Automobile International a attiré de nombreuses personnalités issues d'horizons très divers. Le monde du cinéma était notamment représenté par l'actrice Emmanuelle Béart et le réalisateur Claude Lelouch qui s'est récemment fait voler le scénario de son film Oui et non ; celui de la mode par la spécialiste de la lingerie Chantal Thomass. Présidé par l'architecte jean-Michel Wilmotte, le jury a remis 13 prix dont une Palme d'or. Le prix est revenu cette année à Carlos Ghosn, le PDG de Renault.