Claude Lelouch victime de vol : Le cinéaste a perdu des biens irremplaçables !

L'année 2018 démarre bien mal pour Claude Lelouch ! Le Parisien révèle que le réalisateur s'est fait voler deux sacs non loin de ses locaux, Les Films 13 avenue Hoche à Paris, dans lesquels se trouvaient notamment le seul exemplaire du scénario de son prochain long métrage, Oui et Non, ainsi qu'un cahier qui rassemble ces notes et observations sur la vie depuis cinq décennies.

Après un séjour à la montagne où il était aller travailler tout en se réoxygénant, le cinéaste s'est rendu dans ses bureaux à Paris. A peine garé, il voit que les deux des trois sacs qu'il a sorti de son véhicule se sont volatilisés. "Claude Lelouch, qui a porté plainte, a écumé depuis toutes les poubelles du quartier, espérant au moins retrouver ses cahiers et ce scénario avancé dont c'est le seul exemplaire. Mais cette recherche s'est révélée sans succès", écrit le quotidien. Il espère que les voleurs lui rendront au moins ce qu'il a écrit : "Après tout, ils ont mon adresse, confie-t-il au Parisien. Je leur lance cet appel. J'attends ce miracle." Claude Lelouch espère que les malfaiteurs se contenteront en effet du reste, à savoir 15 000 € en monnaies diverses, ses clés, son passeport et une montre et qu'ils lui rendront ce à quoi il tient tant.

A 80 ans, celui qui a sorti l'an dernier Chacun sa vie avec notamment son ami le regretté Johnny Hallyday s'enthousiasmait tant à propos de son projet Oui et non, saga s'étalant de l'avant-guerre à nos jours et abordant la vie à travers la musique ou encore la politique.