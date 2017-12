Obsèques de Johnny Hallyday : Claude Lelouch, critiqué pour avoir filmé, réagit

Les images de Claude Lelouch bras tendus, son smartphone à la main, devant l'église de la Madeleine ne sont pas passées inaperçus, le comportement du réalisateur de 80 ans en a choqué plus d'un. Présent pour le dernier adieu réservé à Johnny Hallyday le samedi 9 décembre et le magnifique hommage consacré au rockeur décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre, le réalisateur n'a pas fait l'unanimité, et il le sait.

Invité au lendemain des obsèques du Taulier sur BFMTV (dimanche 10 décembre), l'ami de Johnny Hallyday qui a collaboré à plusieurs reprises avec lui sur grand écran (notamment avec Chacun sa vie sorti en mars dernier) a expliqué pourquoi il avait filmé durant les obsèques. "J'ai passé ma vie à filmer Johnny. Quand il avait 16 ans jusqu'à son dernier jour. Et, hier, j'ai vu que des gens ont été choqués que je filme les proches. Mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laeticia et aux enfants. J'étais à une place privilégiée et j'ai pu filmer les yeux, les gens qu'il aimait en très gros plan. C'était ma dernière déclaration d'amour à Johnny", a ainsi justifié Claude Lelouch.

Le réalisateur n'a pas été épargné par Twitter, et notamment par Stéphane Guillon qui a posté le message suivant : "La société Claude Lelouch propose d'immortaliser vos décès. Un mort dans la famille, Claude Lelouch vous fournit des images inoubliables de l'événement sur la musique de chabadabada."