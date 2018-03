Laure Calamy (Dix pour cent) explique pourquoi elle a renoncé à être maman

On adore son sourire radieux, son énergie communicative, sa fougue comme sa douceur... Pourtant, Laure Calamy est encore un peu méconnue du grand public. Aujourd'hui, entre le succès de Dix pour cent, des prix en rafale – à Sundance pour le court métrage La Contre-allée de Cécile Ducrocq ou encore sa nomination aux César 2018 pour Ava – et son jeu brillant au théâtre dans Le Jeu de l'amour et du hasard, on commence à parler d'elle. Mais qui se cache derrière l'actrice et le personnage public ?

Dans un portrait publié dans Libération, l'actrice née en 1975 se dévoile un peu, non sans mal. "Pas trop envie de parler de ça", répond-elle quand on lui pose des questions un peu intimes. Elle évoquera pourtant son amoureux, un guide de montagne colombien "qu'elle rejoint dans une maison sans eau ni électricité des Basses Cévennes", écrit Libé. Et c'est au détour d'une question pour le moins très personnel – "maman ou pas maman ?" – qu'elle affiche ses convictions. "Nous avons la chance de pouvoir vivre à une époque où il n'est pas indispensable de se reproduire, et c'est peut-être même rendre service à l'humanité que d'y renoncer", lâche la comédienne qui ne désire donc pas devenir maman. "J'ai un beau-fils, que j'adore et je trouve magnifique certaines femmes enceintes, tout en ayant envie qu'on foute la paix à celle qui ne souhaitent pas mettre bas", poursuit-elle, ou plutôt "s'emballe-t-elle" pour reprendre les termes de Gilles Renault, auteur de ce portrait à retrouver dans l'édition du 23 mars de Libé.