Laure de Lattre (Loft Story) divine face à Emmanuelle Boidron et Dounia Coesens

Mercredi 10 septembre s'est tenue la neuvième cérémonie de remise des labels de qualité SPA-A 2018 à Paris. Pour cette nouvelle édition, plusieurs personnalités se sont réunies au musée Grévin. Laure de Lattre y a fait une apparition remarquée lors de l'événement. Radieuse et sur son 31, l'ancienne candidate du premier Loft Story (dont Loana en était ressortie grande gagnante en 2001 sur M6) était accompagnée de sa mère, Michèle de Lattre.

On pouvait également retrouver les actrices Emmanuelle Boidron (Navarro, TF1) et Dounia Coesens (Plus belle la vie, France 3) qui n'ont pas hésité à prendre la pose à côté des statues de cire du musée Grévin. L'acteur de Nos chers voisins (TF1) Thierry Samitier était également de la partie.

Il fallait aussi compter sur la présence du comédien Olivier Macé, de Martine Vidal, de l'acteur Pierre Denis, de l'actrice Valérie Mairesse et du docteur Alexandra Dalu qui ont fait le show pendant la cérémonie récompensant les professionnels de la beauté.