Laure Manaudou fait le plein de candidats de Koh-Lanta pour une grande première

Le dépassement de soi fait partie de l'ADN de Laure Manaudou. Retraitée de la natation en compétition depuis 2013, la championne olympique des Jeux d'Athènes, en 2004, et la double championne du monde, Montréal en 2005 et Melbourne en 2007, s'est reconvertie dans une activité qui regroupe ses passions pour le sport et les défis.

Associée à Christelle Gauzet, qui a remporté Koh-Lanta : Caramoan en 2008, Laure Manaudou a fondé Défi d'Elles, une marque engagée auprès des femmes et de la planète qui organise des événements sportifs uniques et solidaires. Le 23 juin 2019 s'est déroulée la toute première édition de la Swimrun à Arcachon. Laure Manaudou s'est installée et mariée (en mai 2018) dans la région avec son époux Jérémy Frérot et ses deux enfants, Manon, 9 ans, née de sa relation avec Frédérick Bousquet, et Lou qui fêtera ses 2 ans le 18 juillet prochain.

Pour ce premier rendez-vous qui a attiré 400 participants, Laure Manaudou n'a pas seulement fait office d'organisatrice. La grande soeur de Florent Manaudou a participé à la course composée notamment d'une épreuve regroupant 12 kilomètres de course à pied dans le sable et 3 kilomètres de nage en pleine mer, une simple formalité pour elle.

Cet événement sportif a été l'occasion pour plusieurs candidats de Koh-Lanta de se rencontrer et faire connaissance. Clémence Castel, qui a remporté le jeu d'aventure de TF1 en 2005 puis 2018, Maxime et Cyril, candidats de la dernière saison qui s'est achevée le 21 juin dernier avec la victoire de Maud, ou encore Candice, qui a participé à Koh-Lanta : L'Île au trésor en 2016 et Le Combat des héros en 2018.