Laurence Boccolini maman fière : "Tu es ma vie"

Ce mardi 5 novembre 2018, Laurence Boccolini fête un grand événement. Les 5 ans de sa fille Willow, que son mari Mickaël Fakaïlo et elle ont adoptée. Cinq ans de bonheur que l'animatrice de 55 ans qui officie sur TF1 et Europe 1 a souhaité partager sur Instagram en faisant une belle déclaration à sa princesse.

"Il y a 5 ans, tu faisais de moi une maman... Depuis, chaque minute avec toi est une minute d'amour infini... Rien n'est et ne sera plus important que ton sourire à mes yeux. Ton rire et le bleu de tes yeux me donnent chaque jour l'envie de vivre, malgré les mauvais jours, la douleur et le chagrin. Tu es ma vie, mon amour et je suis fière d'être ta maman. Ma grande fille de 5 ans : happy birthday ! Love you to the moon and back ! Always... #proudmum #love #forever #eternity", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut la découvrir en train d'enlacer Willow. Un cliché qui date de l'époque ou la fillette n'était encore qu'un tout petit bébé. Et, surprise, on y découvre son visage alors que d'ordinaire, Laurence Boccolini fait tout pour le dissimuler.

Un moment très tendre qui a ravi les abonnés de la belle blonde.