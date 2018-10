Laurence Boccolini révoltée par une décision politique : Elle réagit !

Laurence Boccolini est très en colère et elle le fait savoir.

L'animatrice du Grand concours des animateurs sur TF1 a relayé ce mercredi le tweet d'un homme politique, Eric Woerth (Les Républicains), regrettant publiquement une décision de l'Assemblée nationale. "A 3h du matin, rejet par la majorité d'un amendement qui aurait dû être consensuel et qui renforçait le financement de la recherche sur les cancers pédiatriques", a tweeté le président de la commission des finances de l'Assemblée.

Indignée par le rejet de cet amendement par nos députés, Laurence Boccolini a écrit en commentaire du tweet relayé : "J'ai honte de cette décision. Cela me révolte. Je lis et relis cette décision et je ne peux pas croire à cette aberration... #cancer #enfants #honte #colère #politique #pourquoi." Et l'animatrice de 55 ans, maman d'une petite Willow (bientôt 5 ans), d'ajouter quand on lui fait remarquer qu'elle a choisi de diffuser un tweet partisan : "Vous ne comprenez pas le sens de ma démarche. Je me fiche d'Eric Woerth et des politiques en général. Ce vote était très important (...) La seule chose qui aurait dû vous choquer dans ce tweet, c'est ce vote qui ferme la porte à une avancée nécessaire sur les cancers pédiatriques."

Bien entendu, des centaines d'internautes ont tenu à soutenir Laurence Boccolini dans sa prise de position...