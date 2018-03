Laurence Boccolini, sa maladie "invalidante" dévoilée : "C'est très personnel"

Le 23 mars 2018, Laurence Boccolini révélait être atteinte d'une maladie depuis de nombreuses années, la polyarthrite rhumatoïde. Une affection particulièrement douloureuse qui a notamment déformé ses mains.

Invitée sur CNews ce 27 mars 2018, l'animatrice de 57 ans a accepté d'en dire plus sur le mal qui la ronge via la lecture, à l'antenne, d'un long message qu'elle a adressé à l'émission médias de la chaîne d'information. "C'est quelque chose de très person­nel et c'est un premier pas pour moi. C'est impor­tant dans ce métier, qui n'est qu'ap­pa­rence, que je le dise, que je ne me cache plus et de le parta­ger avec les autres qui souffrent comme moi de cette mala­die inva­li­dante", a-t-elle écrit avant d'aborder ses effets indésirables et son traitement : "Peut-être que certaines personnes compren­dront pourquoi j'ai pris du poids, quand tu ne peux parfois plus du tout marcher et que ta seule amie, c'est la corti­sone."

Pour rappel, c'est en postant une photo Instagram de sa main en train de caresser son chat que Laurence Boccolini avait pris le temps d'expliquer sa condition. "Même avec le plus beau des maine coon [la race de son félin, NDLR] sous mes doigts (Emilio ze king) mes mains restent ce qu'elles sont depuis des années... (très déformées) et j'en suis désolée... Mais je ne veux plus les cacher. Polyarthrite Rhumatoïde [une maladie auto-immune qui entraîne une inflammation des articulations, NDLR] mon amie ma compagne douloureuse de tous les jours dans tout mon corps depuis tant d'années ... Je te déteste. Mais je remercie chaque jour la force qui m'est donnée de pouvoir vivre avec cette saleté. Et elle fait partie de moi. Je fais de mon mieux. Life is good !", écrivait-elle. Et la maman de Willow (4 ans et demi) d'ajouter : "Et merci à @helenesegaraoff qui, il y a deux ans dans les coulisses de Money Drop [son émission sur TF1, NDLR], m'a dit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir honte de ma maladie... J'ai mis le temps mais je t'ai écouté tu vois... LOVE."