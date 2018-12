Laurence Boccolini, sa maladie: "Je devais maigrir, ce n'était plus supportable"

"Si je ne prends pas certaines décisions, dans quelques années j'aurai encore plus de mal à marcher ou à utiliser mes mains. Ma santé compte bien avant mon look. (...) Poids et polyarthrite ne font pas bon ménage", déclarait Laurence Boccolini à Télé Star en septembre dernier. L'animatrice, que l'on retrouvera le 4 janvier prochain dans le nouveau jeu de TF1, Big Bounce Battle, la course de trampoline, a joué le jeu des interviews lors de la présentation presse de l'émission. Si l'animatrice s'est confiée sur son poids à Purepeople.com, elle a également répondu aux questions de Télé-Loisirs, à qui elle en a dit plus sur sa motivation intime.

Si elle n'a pas souhaité révéler aux médias la façon dont elle a perdu ses nombreux kilos, Laurence Boccolini, âgée de 55 ans, a néanmoins expliqué quelle est l'origine de ce changement. "Il fallait que je perde du poids pour ma maladie [elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, NDLR] car j'ai une petite fille [Willow, NDLR] âgée de 5 ans. Avec le poids que je faisais, les doses de cortisone que je prenais, ce n'était plus supportable, il fallait que je maigrisse. Ma fille a 5 ans, elle court et moi il faut que je suive. C'est tout simple."

Laurence Boccolini, qui nous a confié être aujourd'hui "plus grosse qu'au Maillon faible", a ensuite expliqué ne s'être "jamais considérée comme la représentante des rondes". Et d'ajouter : "Je n'ai jamais prôné le fait d'être très forte. J'ai toujours dit que je n'assumais pas mon corps. (...) J'ai refusé beaucoup de fois d'être l'égérie des marques pour rondes, des marques de régime."

Le 4 janvier 2019, à 21h, sera diffusé le premier épisode de Big Bounce Battle, la course de trampoline, programme présenté par Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand.