EXCLU – Laurence Boccolini amincie : "Je suis plus grosse qu'au Maillon faible"

Après quatre mois sur les ondes d'Europe 1, Laurence Boccolini a quitté la station. Si elle délaisse un moment la radio, c'est pour mieux se concentrer sur la télévision. En effet, l'animatrice de 55 ans enchaîne les projets avec TF1. Après Le Grand Concours, elle sera prochainement aux commandes de Big Bounce Battle, émission au cours de laquelle plusieurs candidats participent à une course sur trampolines qu'elle coanime avec Christophe Beaugrand. Lors de la conférence de presse du programme, Laurence Boccolini a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com, évoquant notamment son hospitalisation récente ainsi que son incroyable perte de poids...

Tout d'abord, l'ancienne animatrice du Maillon faible tient à la dire : elle va bien ! "J'ai juste dit que j'allais faire des infiltrations et tout d'un coup j'étais à l'hôpital en train de mourir. J'ai été surprise de recevoir plein de SMS de gens de mon entourage qui étaient terrifiés", confie-t-elle. Rappelons que Laurence Boccolini, qui souffre d'une polyarthrite, avait subi des infiltrations au dos et au genou, comme elle l'avait elle-même indiqué sur les réseaux sociaux.

Après avoir rassuré sur son état de santé, la maman de Willow (5 ans) s'est exprimée sur sa folle perte de poids. "C'est très personnel comme truc, donc j'en parlerai un jour... ou pas", lance d'emblée Laurence Boccolini. Et de poursuivre : "Je ne comprends absolument pas pourquoi ça inquiète les gens parce que, certes, l'enveloppe a un peu minci mais le message est toujours le même, d'être bien comme on est. Mais surtout, je suis beaucoup plus grosse qu'à l'époque du Maillon faible ! C'est très drôle, il faut relativiser et revoir les images !" En conclusion, l'animatrice de TF1 assure qu'elle "va très bien" et indique même qu'on la complimente beaucoup sur sa nouvelle silhouette.

