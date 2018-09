Laurence Boccolini maman heureuse : "Moments précieux" avec sa jolie Willow

Laurence Boccolini ne chôme pas depuis la rentrée 2018. A la tête de sa propre émission Plan B sur Europe 1, l'animatrice de 55 ans reprendra les rênes du Grand concours des animateurs le 22 septembre sur TF1 (autrefois présentée par Carole Rousseau, partie sur C8). Et même si elle est sur tous les fronts, Laurence Boccolini n'oublie pas de partager de magnifiques moments avec sa fille Willow, aujourd'hui âgée de 4 ans.

Le 16 septembre, Laurence Boccolini a publié une image rare de son bout de chou sur son compte Instagram. Le duo mère/fille était de sortie à l'hôtel Four Seasons George-V à Paris pour découvrir l'exposition du directeur artistique et créateur d'art floral Jeff Leatham. "Fan de @jeffleatham de mère en fille... Dimanche cool à Paris. Pieds nus et orchidées. Moments précieux", a-t-elle écrit en légende de la photo où on pouvait apercevoir Willow poser de dos vêtue d'une jolie robe et coiffée de deux couettes.

Totalement sous le charme, les internautes n'ont pas manqué d'adresser d'adorables messages à Laurence Boccolini. "Déjà si grande. Comme le temps passe vite. Elle est très belle votre petite Willow. Elle est superbe (même de dos)", pouvait-on lire dans les commentaires.