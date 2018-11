Laurence Boccolini incroyablement amincie : La photo qui inquiète...

Ces derniers mois, Laurence Boccolini affiche une silhouette de plus en plus amincie. Le week-end dernier, une nouvelle photo de l'animatrice prenant la pose dans les locaux d'Europe 1 au côté d'Ingrid Chauvin a été dévoilée. Et, dessus, elle apparaît encore et toujours plus fine.

Alors qu'elle recevait l'actrice de Demain nous appartient (TF1) dans son émission Êtes-vous prêt à jouer le jeu ?, Laurence Boccolini a pris une photo avec son invitée. Le cliché a dans la foulée été partagé sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Ingrid Chauvin apparaît tout sourire tandis que l'animatrice de 55 ans, également souriante, affiche une petite mine. Très amincie, la maman de la petite Willow (5 ans) divise les fans : certains sont impressionnés, d'autres inquiets.