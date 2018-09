Laurence Boccolini : "J'ai un peu minci mais je ne suis pas méconnaissable"

Amincie et avec une nouvelle coupe de cheveux, Laurence Boccolini rayonne. Un changement de style qui plaît et qui fait jaser. Peut-être même un peu trop, selon la principale intéressée... L'animatrice de 55 ans, qui a fait sa rentrée sur les ondes d'Europe 1, s'est confiée sur le sujet.

Interrogée par le site de Télé-Loisirs, Laurence Boccolini n'a pas caché son étonnement suite au déferlement de commentaires sur son nouveau look. "Oui, j'ai un peu minci, mais je ne suis pas méconnaissable. Il ne faut pas exagérer. Je ne me suis pas transformée en mannequin Victoria's Secret. C'est personnel. C'est des choses qui ne regardent que moi...Les photographies sont vraiment beaucoup commentées. En bien. En mal aussi. Certains m'écrivent pour me dire que je suis moche...", a-t-elle déclaré au site. A titre d'exemple, un selfie de la maman de Willow (5 ans) posté à la fin du mois d'août a ainsi récolté plus de 10 000 likes.