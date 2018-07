Laurence Boccolini dévoile sa nouvelle tête inattendue

Si elle est de moins en moins présente sur TF1, Laurence Boccolini a toutefois retrouvé où rebondir puisque Europe 1, dont les audiences s'effondrent, lui a confié un créneau avec l'espoir que cela fasse revenir quelques auditeurs. Sur les réseaux sociaux, elle a teasé son arrivée avec une photo qui dévoile son nouveau style.

On l'a longtemps connue vêtue de noir, lunettes strictes et coupe de cheveux figée via Le Maillon faible puis dans Money Drop. Laurence Boccolini a dit adieu à tout cela et, posant aux côtés de l'animateur Olivier Delacroix ce 20 juillet 2018 sur Instagram. On la redécouvre rieuse, pétillante, les cheveux au carré et crantés, juste au-dessus des épaules. Un style plus frais plus l'animatrice de 55 ans, qui a aussi retrouvé un peu le sourire après avoir été effondrée par la mort de son amie Maurane. "Mais vous êtes magnifique ! Ça vous va super bien" ; "WAOUW Laurence new look... resplendissante" ou encore "Laurence vous êtes resplendissante! Votre visage est magnifique.... on dirait que vous avez perdu du poids ?", peut-on lire.

Laurence Boccolini, heureuse maman d'une petite Willow, animera à la rentrée la tranche 16-18h sur Europe 1.

Thomas Montet