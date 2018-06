Laurence Boccolini à l'écart sur TF1 ? La chaîne répond et s'explique !

Aux dernières nouvelles, rien n'allait plus entre Laurence Boccolini et TF1. L'animatrice de 55 ans révélait en effet que la chaîne ne lui avait plus proposé de projet depuis un bon moment, ce qui ne présageait rien de bon pour son avenir à l'antenne. Auprès de nos confrères de Puremédias, Ara Aprikian, directeur des contenus de la Une, a livré une explication à la situation.

"Quand on fait une politique qui fait notamment que nous mettons à 19h une fiction à la place d'une case de jeu, par définition, on fait moins de jeu. Et donc les animateurs qui avaient l'habitude de faire des jeux ont moins d'opportunités de les faire, confie-t-il. Cela ne veut pas dire qu'il y a un désamour par rapport à eux mais il y a une inflexion stratégique dans la construction de la grille qui fait que quelques genres de programmes sont un peu moins présents."

Ara Aprikian indique par ailleurs que la chaîne a "beaucoup d'envies" avec l'animatrice des Cerveaux et du Grand Blind Test : "Nous lui avons proposé des projets pour la rentrée et nous serions très heureux qu'elle les accepte. C'est un talent avec lequel on a toujours plaisir à travailler." Et de justifier le manque de propositions de TF1 ces derniers mois : "Je cherche à proposer des projets qui font sens avec le talent des animateurs. Quand je les ai, je suis ravi de les proposer. Il arrive, à certaines périodes de l'année, qu'on ne les ait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la volonté de travailler avec eux."

De quoi rassurer Laurence Boccolini qui indiquait à nos confrères de Télé Loisirs son inquiétude en début de mois. "Je n'ai plus un profil à la mode. Les Miss ont très envie de rebondir à la télé et représentent pour la chaîne un beau vivier de présentatrices (...). Et puis, le groupe veut mettre en valeur sa nouvelle offre sur TMC avec Yann Barthès et ce type d'humour. TF1 n'a plus rien à me proposer", lançait-elle alors.