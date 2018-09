Laurence Boccolini : Séduisante pour son retour "inoubliable" sur TF1

Mardi 4 septembre 2018, Laurence Boccolini retrouvait les plateaux télé de TF1 après de longs mois d'absence. L'animatrice de 55 ans enregistrait son premier numéro du jeux Le Grand Concours des animateurs après avoir repris les commandes à Carole Rousseau, partie sur C8. À cette occasion, Laurence Boccolini accueillait pas moins de 22 personnalités télé. Parmi eux, on retrouvait notamment Christophe Beaugrand, Vincent Lagaf', Hervé Mathoux, Isabelle Morini-Bosc, Sylvie Tellier, Karine Ferri ou encore Valérie Damidot.

Très heureuse de se retrouver "derrière le pupitre", Laurence Boccolini a dévoilé une photo du tournage sur Instagram où elle apparaît plus rayonnante que jamais. Nouvelle coupe de cheveux, lunettes tendance et silhouette amincie, la maman de Willow (4 ans) a tout pour plaire ! Elle accompagne sa publication d'une légende très enthousiaste sur son retour à l'écran : "Ce soir, c'était la fête et le trac sur le plateau pour ma première, derrière le pupitre, du Grand Concours des animateurs !!! Merci a tous pour votre accueil, votre bienveillance et votre humour !!! Quelle soirée inoubliable.... sur @tf1 très bientôt !"

Nul doute qu'avec ce nouveau look, elle parviendra à conquérir les téléspectateurs lors de la diffusion prévue le 22 septembre prochain sur TF1 dès 21h.

Laurence Boccolini est sur tous les fronts. En plus de renouer avec la première chaîne de France, elle officie également depuis le 27 août sur Europe 1 chaque jour de 16h à 17h. Après des débuts compliqués sur les ondes, elle commence visiblement à se détendre et à apprécier ses moments avec les auditeurs, en témoignent ses différentes photo sur les réseaux sociaux.