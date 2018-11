Laurence Ferrari "très dure, vraiment très dure" : son mari se confesse...

Invité de France 5 dans l'émission C à vous, mercredi 21 novembre 2018, pour faire la promotion de son disque intitulé Cinéma, Renaud Capuçon n'a pas échappé à une question sur sa vie privée, lui qui est marié depuis 2009 à Laurence Ferrari.

La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine a lu à haute voix une précédente déclaration du musicien de 42 ans, concernant son métier. "Vous dites que vous jouez mieux quand elle est dans l'assistance", lui a rappelé la présentatrice, en parlant de Laurence Ferrari. Ce que Renaud Capuçon a confirmé, avant d'en dire un peu plus... "Ce n'est pas banal mais c'est normal. D'abord, elle met une pression colossale quand elle est là, parce qu'elle me fait travailler parfois... Oui, oui", a-t-il dit. Le musicien a ensuite poursuivi en évoquant le souvenir d'une fois où la journaliste lui avait fait jouer un morceau de Tchaïkovski. "Elle avait été très dure, vraiment très dure, et depuis, je ne lui ai plus jamais demandé de me faire travailler", a-t-il raconté.

Renaud Capuçon, qui dit que son équilibre, c'est "la famille" – avec Laurence Ferrari, ils ont eu un fils, Elliott, né en 2010 –, a ajouté : "Non, mais elle connaît la musique... et forcément, quand on a des êtres que l'on aime, on a envie de leur faire plaisir, on a envie de ne pas les décevoir."