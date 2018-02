Laurent Baffie : Son clash avec la "méchante" Christine Angot coupé au montage

Samedi 10 février, Laurent Baffie était l'invité de Laurent Ruquier dans ONPC (France 2), afin d'assurer la promotion de son livre Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limite (aux éditions Kero). Il était donc tout naturellement devant son petit écran hier soir afin de regarder son passage. Et l'humoriste de 59 ans, qui officie dans Salut les terriens (C8), a été très surpris par un passage de l'émission...

Au cours du tournage, Christine Angot a critiqué le nouveau livre du chanteur Cali, intitulé Seuls les enfants savent aimer (aux éditions du Cherche Midi). Des commentaires que Laurent Baffie n'a pas réellement apprécié. Aussi est-il monté au créneau pour le défendre face à la polémiste, avec laquelle le ton était déjà monté un peu plus tôt.

"Il y a un livre et il y a une confusion entretenue où on explique aux gens qu'écrire c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça écrire. Ce n'est pas ça", a lancé Christine Angot. Et Laurent Baffie de répondre : "Pardonnez-moi de vous couper mais c'est fou que vous sachiez ce que c'est écrire ! (...) Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas plus que moi ou lui... La nébuleuse a encore frappé." Indignée, la chroniqueuse a répliqué : "C'est lui qui va me l'expliquer ?" Après quoi, Laurent Ruquier a changé de sujet.

Pourtant, leur mésentente était bien plus longue que cela si l'on en croit Laurent Baffie. Sur Twitter, il a en effet assuré que son clash avec Christine Angot a été coupé au montage : "Quel dommage d'avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d'être diffusé même si ce n'était pas très bon pour elle..." Il n'a également pas manquer d'adresser un tacle à son opposante : "Sur la 2 rediff de moi folle et méchante !"

Peut-être dévoilera-t-il les coulisses de cette dispute dans le prochain numéro de Salut les terriens.

Du côté des audiences, On n'est pas couché a attiré 1 249 000 de téléspectateurs, soit 18,3% de part de marché.