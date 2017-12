Laurent Gerra : Dans les coulisses de ses 50 ans avec Carla Bruni et Léa Salamé

C'est ce qui s'appelle finir l'année en beauté et pas seulement parce qu'il était entouré des talentueuses Carla Bruni, Nolwenn Leroy ou encore Léa Salamé. Vendredi 29 décembre, Laurent Gerra a eu 50 ans. Pour l'occasion, France 2 lui a consacré une grande émission de variétés intitulée Bon anniversaire Laurent Gerra que l'humoriste a présenté avec son complice depuis 1994 et Studio Gabriel, l'incontournable Michel Drucker. Preuve de son immense popularité, ce grand show d'humour, de chansons et de parodies est arrivé en tête des audiences avec 3 732 000 de téléspectateurs pour une part de marché de 18,6%.

Ce grand programme a été enregistré le 13 novembre au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Laurent Gerra, en smoking, s'est fait plaisir en réunissant autour de lui un casting incroyable d'artistes, en premier lieu ces chanteurs français qu'il apprécie tant comme Carla Bruni et Nolwenn Leroy, mais aussi Michel Sardou, Bénabar, Vincent Niclo, Eddy Mitchell, Serge Lama et la Québécoise Isabelle Boulay. Laurent Gerra s'est offert de très jolis duos avec la plupart comme lorsqu'il a chanté avec Carla en prenant la voix d'Enrico Macias.

Quand Laurent Gerra ne chantait pas, il s'adonnait à son autre passion : la parodie de nos émissions préférées. Le Plus Grand Cabaret du monde, Vivement Dimanche et On n'est pas couché ont été revisitées par ses soins. Pour L'Emission Politique, l'imitateur a pu compter sur la complicité de Léa Salamé pour une interview hilarante de notre ancien président François Hollande. Marc-Olivier Fogiel était aussi présent pour une version décalée - en interviewant Nicolas Sarkozy/Laurent Gerra - de son célèbre Divan.

Laurent Gerra a enfin pu compter sur la présence amicale de Jack Lang, l'un des nombreux politiques qu'il aime imiter, mais aussi sur celle du chef Marc Veyrat - l'humoriste est un bon vivant qui aime la gastronomie, particulièrement lyonnaise. Durant la soirée, Michel Drucker a remis à son ami un trophée de diamant pour couronner son 50e anniversaire, ses trente ans de carrière, son répertoire de 150 voix et ses 4 millions de spectateurs en 8 spectacles. Joyeux anniversaire... Monsieur Laurent Gerra !

Une émission à revoir en replay sur le site de France 2.