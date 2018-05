Laurent Gerra, en larmes face à Marc-Olivier Fogiel, évoque son "Papou"

Laurent Gerra est décrit par tous ses proches comme un homme très pudique, à qui il est très difficile de soutirer des confidences concernant sa vie privée. Le célèbre humoriste et imitateur de 50 ans a pourtant accepté de prendre place dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel pour une rencontre de trois heures, dont plus d'une heure et demie a été diffusée vendredi 25 mai 2018 sur France 3, en prime time. Si l'émission, qui a séduit les téléspectateurs par sa sincérité a été marquée par de nombreux rires, quelques larmes ont également coulé.

Face au reportage retraçant les premières années de sa vie, Laurent Gerra n'a pu contenir son émotion, touché par les images de son grand-père qu'il appelait "Papou", dont il était très proche et qui est mort en 1977 alors qu'il n'avait que 10 ans. "Je suis ému... C'est ma mère qui a réuni ces lettres qu'elle a retrouvées récemment, que ma grand-mère, qui est partie elle aussi, avait conservé. J'ai toujours écrit, j'ai toujours eu ce besoin d'écrire, de faire des dessins. J'ai connu mon grand-père très peu, dix ans", a partagé très simplement celui qui est actuellement sur scène avec son spectacle Sans modération, son 10e one-man show. Laurent Gerra voit encore aujourd'hui en son grand-père un modèle, celui qui lui a légué "le goût des bonnes choses et certaines valeurs de partage et d'amitié".

Gerra-Fogiel, brouillés et réconciliés

"Merci à tous d'avoir suivi ce numéro exceptionnel du Divan, cette rencontre encore improbable il y a quelques années ! Merci surtout à @LaurentGerra de s'être prêté à l'exercice", tel est le message publié sur le compte Twitter du Divan après la diffusion de ce numéro avec Laurent Gerra. "Cette rencontre improbable" fait explicitement référence aux tensions qui ont un temps régné entre l'imitateur et Marc-Olivier Fogiel. Une brouille sur laquelle l'animateur du Divan accepte aujourd'hui de revenir sans tabou.

L'amorce d'une réconciliation a débuté en 2017. "Arrivé à 50 balais, je trouve débile d'avoir des inimitiés qui n'ont pas de sens. Il y a suffisamment de cas où il est plus justifié de ne pas apprécier certaines personnes. Je lui ai dit que c'était idiot d'être fâchés pour rien", a-t-il ainsi confié lors d'une interview à Ouest France.

De cette réconciliation est même née une nouvelle et sincère amitié : "Depuis qu'on s'est trouvés, ça se passe super bien. On a commencé à se connaître, il m'a invité en décembre à faire une parodie du Divan sur France 2. Après je lui ai proposé de ne plus être dans la parodie, mais de faire réellement cette émission. Il est hyper content de son Divan, il m'a dit que ça lui avait donné une patate pas possible le soir même pour aller sur scène. De rien, nous sommes passés à une relation nourrie, respectueuse, généreuse. Nous sommes contents de nous être trouvés et d'avoir fait une bonne émission."