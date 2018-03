Laurent Kerusoré a risqué sa vie : "Il est sain et sauf"

Laurent Kerusoré a vécu une journée pas comme les autres. Ce dimanche 11 mars 2018, alors qu'il se promenait, l'acteur de Plus belle la vie (France 3) a découvert un chien qui risquait de se faire écraser, sur l'autoroute.

Sans réfléchir, l'interprète de Thomas Marci a alors foncé afin de le secourir. Et il a heureusement réussi, au péril de sa vie comme il l'a expliqué sur Instagram, en légende d'une photo sur laquelle il caresse le chien en question : "Aujourd'hui j'ai sauvé un chien sur l'autoroute ! Certes j'ai failli me faire tailler un short mais il est sain et sauf! #ilovemydog #chien #dog #sauver #autoroute."