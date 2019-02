Laurent Kérusoré, son coming out familial : "Mon père m'a demandé de partir"

Dans Plus belle la vie (France 3), le personnage de Thomas Marci, campé par Laurent Kérusoré, est revenu au centre de l'intrigue grâce à sa relation avec Gabriel Riva (Joakim Latzko).

Interrogé par nos confrères du magazine Télé Loisirs sur le coming out de ce dernier, Laurent Kérusoré – qui affirme être encore "insulté dans la rue tous les jours" – en a profité pour rappeler qu'il était toujours compliqué en 2019 d'assumer son homosexualité, notamment auprès de sa famille. Il s'est rappelé son cas personnel : "Il a fallu un an à mes parents pour ruminer et accepter. Mon père m'a demandé de quitter la maison, pas parce qu'il me détestait mais parce que ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. J'avais 20 ans et c'était une autre époque. Quand je suis revenu avec mon petit ami, mon père m'a dit : 'Je suis content d'avoir un deuxième fils.' Certains parents ne comprendront jamais, mais si on n'essaie pas, on se prive d'une belle vie avec eux."

Pour rappel, début 2017, Laurent Kerusoré (44 ans) confiait au magazine Public qu'il avait décidé de quitter Marseille à cause de multiples agressions (treize !) dont il a été la victime en marge des tournages de Plus belle la vie : "J'en ai marre d'être parfois le punching-ball de la connerie de certains. (...) Un jour, je me suis même retrouvé dans le coffre d'une bagnole ! J'ai cru que j'allais crever." Une histoire qui fait froid dans le dos...

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, actuellement en kiosque.