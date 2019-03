Laurent Ournac, "doux réveil" avec ses enfants : première photo du petit Léon !

Déjà parents d'une petite Capucine (6 ans), Laurent Ournac et son amoureuse Ludivine ont accueilli leur deuxième bébé, un petit garçon qu'ils ont prénommé Léon, le 23 février 2019. Sur Instagram, le comédien de 38 ans partage une adorable photo avec ses deux enfants.

En noir et blanc, Laurent Ournac prend la pose allongé, son petit Léon dans les bras et Capucine tout près, déjà complice avec son petit frère bien chevelu. L'acteur pose tendrement sa main sur sa fillette tandis que son regard se pose avec amour sur la scène. "Bonne journée à tous..." se contente d'écrire l'interprète de Tom Delormes dans Camping Paradis (TF1). Via les hashtags, l'heureux papa a précisé avoir eu droit à un "doux réveil" avec ses "deux amours". Un véritable "bonheur" !