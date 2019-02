Laurent Ournac avec sa fille Capucine : Il dévoile son visage pour la 1re fois

Double dose de bonheur pour Laurent Ournac et sa femme Ludivine. Le 23 février 2019 est né leur deuxième enfant, un fils qu'ils ont prénommé Léon. C'est en partageant une photo de sa main sur lequel on aperçoit son bracelet de naissance que l'acteur de 38 ans a annoncé l'heureuse nouvelle. "Léon Ournac est arrivé ce samedi 23 février. Un beau petit mec vient donc agrandir notre famille. 9 mois à se poser la même question chaque jour... et voilà que d'un coup (ou presque après un travail sans relâche d'une maman incroyable) ! Un moment unique que de rencontrer enfin celui qui va partager notre vie. Bon courage mon petit ! Bienvenue Léon, bienvenue mon fils !", a-t-il écrit.

Et lundi 25 février 2019, Laurent Ournac a partagé un autre moment de bonheur. Pendant que sa femme Ludivine était avec le nourrisson, la star de Camping Paradis s'est rendue au cinéma avec leur fille Capucine (6 ans) et a partagé ce tendre moment sur Instagram. "Pendant que maman se repose avec Léon (ou presque...), on se fait un petit ciné avec Capucine !", a-t-il commenté sa photo sur laquelle il pose avec sa puce. Et, pour la première fois, on découvre la jolie bouille de la fillette.