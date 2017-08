Laurent Ruquier a failli quitter France 2 : "Elle n'a pas tenu ses promesses"

Si Michel Drucker et Thomas Thouroude ont été approchés pour présenter Les Enfants de la télé sur France 2, c'est bien Laurent Ruquier qui a eu le poste. Il faut dire qu'il a "sauté sur l'occasion" après avoir été très déçu par la chaîne. Il s'explique sans détour dans Le Parisien Magazine.

"J'avais le temps [d'animer cette émission, NDLR], car France 2, qui m'avait promis d'autres programmes à la rentrée, n'a pas tenu ses promesses", indique le quinquagénaire. Et il ne cache pas son amertume : "La chaîne reconduisait seulement On n'est pas couché. Rien pour Mardi Cinéma ni pour Les Grosses Têtes télé... J'ai râlé. Cela m'arrive rarement." Plus que cela, Laurent Ruquier a même fait savoir à la chaîne qu'il aurait mis un terme à leur collaboration s'il avait pu : "Comme je ne suis pas producteur, je ne réclame pas de cases horaires de diffusion. Or, quand on ne demande rien, on n'a rien ! J'ai dit aux dirigeants de France 2 : 'D'autres me font des propositions, et vous, rien ! Vous avez de la chance que je sois encore sous contrat pour un an avec On n'est pas couché, sinon je serais déjà parti'."

S'il ne précise pas quelles chaînes ont tenté de l'approcher, Laurent Ruquier a confirmé que oui, sans ce contrat, il aurait claqué la porte. France 2 a donc tout intérêt à se montrer généreuse l'année prochaine si elle souhaite continuer de collaborer avec lui.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laurent Ruquier dans Le Parisien Magazine, en kiosques le 25 août 2018.