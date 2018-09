Laurent Ruquier en colère : "On continue à me faire chier avec Éric Zemmour"

Laurent Ruquier en a ras-le-bol qu'on l'associe à Éric Zemmour.

Invité sur le plateau de Par Jupiter sur France Inter, une émission animée par Charline Vanhoenacker, l'animateur de 55 ans a été invité à réagir sur le dernier bad buzz d'Éric Zemmour, son ancien polémiste dans On n'est pas couché sur France 2, après ses propos particulièrement injurieux envers Hapsatou Sy dans Les Terriens du dimanche sur C8.

Qu'on se le dise, Laurent Ruquier ne supporte plus qu'on lui dise qu'il a "lancé" Éric Zemmour en le mettant sous le feu des projecteurs dans ONPC de 2006 à 2011. "Je rappelle que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour en 2002 et Éric Zemmour n'était pas encore à l'antenne, donc il y avait déjà dans ce pays des gens qui pensaient comme lui. C'est pas moi qui ai changé l'état d'esprit des Français. J'assume d'avoir pris Éric Zemmour pendant cinq ans mais qu'on arrête avec ça ! J'ai fait le choix d'abandonner Éric Zemmour avant la présidentielle de 2012 parce que je ne voulais pas l'avoir dans mon émission pendant la campagne présidentielle. (...) Ça fait huit ans que je ne travaille plus avec Éric Zemmour, moi, et on continue à me faire chier avec lui. (...) Personne ne reproche à Éric Naulleau le fait de continuer à travailler avec Éric Zemmour depuis huit ans !", a-t-il asséné au micro de France Inter.

Et l'animateur des Grosses Têtes sur RTL d'analyser la métamorphose d'Éric Zemmour après sa participation à On n'est pas couché. "D'un seul coup, il a pété un câble, c'est évident. Mais à l'époque, quand on l'a pris, c'était parce qu'il représentait effectivement une partie de la société française, mais on ne pensait pas que le monstre allait en sortir", a-t-il ajouté.