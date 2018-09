Laurie Cholewa enceinte : Congé maternité express en vue pour l'animatrice

Professionnellement, Laurie Cholewa est comblée. En plus d'être aux commandes de Tchi Tcha depuis 2017 et d'être chroniqueuse dans L'Info du vrai, elle couvre des événements tels que les César ou le Festival de Cannes, avec Laurent Weil (tout cela sur Canal+). Personnellement, la belle brune de 37 ans est tout aussi comblée. Le 14 juin 2018, elle a épousé Greg Levy (directeur d'un village Club Med) et le 8 août dernier, elle a annoncé être enceinte de son premier enfant. Une petite fille, comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Câble Sat Hebdo.

Fort heureusement pour elle, sa grossesse semble se passer à merveille. "Tout va très bien ! Pour le moment je suis en pleine forme donc je reste à l'antenne ! Mais c'est sûr que je vais accoucher en pleine saison et qu'il y a des échéances comme les César où j'aurais envie d'être là, donc je reviendrai pour assurer les grands rendez-vous cinéma de l'année", a-t-elle confié à Télé Star après avoir évoqué la septième édition du concert Leurs Voix pour l'espoir, qui se déroulera le 1er octobre prochain à l'Olympia.

Laurie Cholewa est ensuite revenue sur son "année très riche en émotions" : "Je me suis mariée et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions... C'est fantastique, je profite parce que j'ai connu des années plus douloureuses avec la perte de mon père [il est décédé à l'âge de 55 ans, d'un cancer du pancréas, NDLR] et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ce drame. On savoure beaucoup plus quand on a connu des moments comme ça."