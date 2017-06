Laury Thilleman : En vacances avec son beau Juan, elle pousse un coup de gueule

Quand Laury Thilleman part passer quelques jours en Corse, ce n'est pas seulement pour se la couler douce au bord de la piscine et à la plage ou pour profiter des majestueux cadres naturels qui s'offrent à elle. Non, l'ancienne Miss France donne aussi de sa personne.

Arrivée sur l'île de Beauté il y a quelques jours, la jolie Bretonne de 25 ans a haussé le ton sur sa page Instagram le 22 juin. La cause de sa révolte ? Le manque de civisme des vacanciers qui ne prennent pas soin des petits coins de paradis qu'ils investissent et qu'ils dénaturent en laissant de nombreux détritus. Au bord de la plage, parée d'un petit bikini coloré, Laury Thilleman pose avec une poignée de déchets à la main, tandis que son compagnon, l'ex-candidat de l'émission Top Chef Juan Arbelaez, pose à ses côtés. "Profiter et jouir des beaux espaces que nous offre notre planète, c'est une chose. Mais la respecter en est une autre ! Voici ce que la machine humaine est capable de produire : 100 m de parcouru sur une plage corse et près d'1kg de déchets plastiques récoltés !", s'indigne l'ex-reine de beauté devenue journaliste pour la chaîne Eurosport et pour France 4. "Il suffit juste de baisser les yeux pour s'en rendre compte et de courber le dos pour agir !", ajoute-t-elle.