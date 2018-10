Laury Thilleman, ses coups de mou : "J'essaie de faire le vide..."

Il arrive que Laury Thilleman (27 ans) connaisse des baisses de régime.

Interrogée par nos confrères de Télé Câble Sat, notre sublime ex-Miss France 2011 qui a pour passion le sport, l'alimentation et le bien-être sous de nombreuses formes (c'est d'ailleurs le thème de sa nouvelle émission Happy & Zen sur Teva !) a reconnu que certaines choses pouvaient venir enrayer sa positivité et sa motivation.

"Comme tout le monde, je peux avoir des baisses de régime. C'est le manque de lumière qui me pèse le plus. J'essaie alors de faire le vide, de me recentrer sur moi-même", a commencé à expliquer celle qui a grandi en Bretagne et qui fait aujourd'hui carrière à Paris. Et la petite amie du chef Juan Arbelaez de poursuivre : "Le fait de ne pas voir mes parents, mes frères et soeurs peut aussi me rendre triste. Dans ces cas-là, je saute dans un train et je retrouve mon Brest natal !"

La Bretagne, c'est aussi pour Laury l'origine de sa passion pour les activités sportives. D'où son besoin d'y retourner le plus souvent possible pour recharger ses batteries. "Dès que j'ai un moment, je pars en Bretagne chez mes parents pour faire du surf avec la famille. Et je pratique le yoga trois fois par semaine. C'est ma mère qui m'a mise à cette pratique pour canaliser mon énergie. Depuis, je ne peux plus m'en passer", a-t-elle expliqué.

Une interview à retrouver dès à présent, en intégralité, dans le magazine Télé Câble Sat actuellement en kiosque.