Laury Thilleman, amoureuse de Juan Arbelaez : "Il sera le père de mes enfants"

Depuis qu'ils se sont rencontrés en 2015 dans l'émission Demain je m'y mets sur Eurosport 2, l'ex-Miss France 2011 Laury Thilleman et le Top Chef Juan Arbelaez sont inséparables. Mus par une même passion pour le bien-être à travers le sport et le bien-manger, les amoureux enchaînent les projets à vitesse grand V !

Interrogés par nos confrères de Paris Match lors de leurs récentes vacances sur l'île de Porquerolles, Laury et Juan – qui ont ouvert un restaurant dans le 10e arrondissement de Paris il y a quelques mois, le Vida – n'ont pas caché que, sur un plan strictement personnel, ils avaient également de la suite dans les idées. "Juan sera le père de mes enfants. J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser", a confié l'ex-reine de beauté de 27 ans qui animera en novembre prochain sa propre émission bien-être sur Teva.

En effet, le couple a décidé de profiter de son rare temps libre (Juan va bientôt ouvrir son sixième restaurant !) pour vivre des choses à deux, que ce soient des moments sportifs ou des moments où ils s'engagent par exemple pour la propreté des océans. Une philosophie d'autant plus importante que nos tourtereaux n'en ont pas tant que ça, justement, du temps libre. "C'est rare qu'on se pose. Mes restaurants sont ouverts 7 jours sur 7, Laury part tous les quinze jours en tournages et cela nous manque", a admis Juan.

Enfin, avant tout projet de bébé, il y aura le mariage. Là encore, Laury Thilleman sait que son Juan est le bon. "Je pense qu'il voudrait que je lui fasse ma demande. Mais si chacun attend que l'autre se lance, ça risque de devenir compliqué", a-t-elle plaisanté.

