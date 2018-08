Laury Thilleman : Son tendre baiser avec Juan aux large des côtes grecques

La très jolie Laury Thilleman et son chéri le chef Juan Arbelaez sont toujours aussi in love.

Actuellement en vacances avec son compagnon et des amis sur un catamaran qui vogue en ce moment au large des côtes grecques, notre ex-Miss France 2011 passe des moments que l'on devine inoubliables à en juger par ses publications Instagram. Quand elle ne s'adonne pas à des activités sportives sur le pont du bateau ou qu'elle ne montre pas son émerveillement face à des dauphins qui suivent leur course, c'est évidemment auprès de son Juan que Laury se montre la plus épanouie.

Dimanche 12 août 2018 au soir, celle qui a coanimé La Fête de la musique 2018 sur France 2 avec Garou – et que l'on a revue il y a quelques semaines sur TF1 dans Un village à la diète – s'est ainsi dévoilée sur Instagram, toute mignonne dans son short, alors qu'elle partageait un doux baiser avec son compagnon torse nu. "Tendre love #love #summer #myeverything", a-t-elle seulement indiqué en légende.

Le 31 juillet dernier, Laury prenait la pose avec son chéri à Port-Cros, déjà sur le pont d'un bateau, et légendait alors : "Les mots seraient trop faibles." Un bonheur inaltérable qui fait plaisir à voir.