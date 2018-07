Laury Thilleman fière de ses formes : "Je n'ai pas le physique d'un mannequin"

Ce vendredi 20 juillet, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous en prime time avec Laury Thilleman dans l'émission Un village à la diète. Recrutée pour donner des conseils en remise en forme et en bien-être aux habitants d'un village qui ont accepté de relever le défi de la perte de poids, la belle ex-Miss France 2011 a évoqué ce challenge lors d'un entretien avec Télé Loisirs.

"C'est un message de santé publique ! Bien manger et bien bouger, ce sont des choses que j'ai à coeur de transmettre au quotidien. J'avais une approche de grande soeur, je gérais l'aspect humain et psychologique. Le but était de faire atteindre leurs objectifs aux habitants le plus efficacement possible", a confié la petite amie du chef Juan Arbelaez à propos de son rôle dans l'émission tournée durant l'été 2017 à Vars.

En ce qui concerne sa propre image, l'ex-reine de beauté assume son corps – il faut dire qu'elle est sublime ! – même si elle ne correspond pas à tous les critères de son ancien statut. "Je suis fière d'assumer mes formes, mon physique de sportive. Je n'ai pas le physique d'un mannequin de podium ! Je préfère le prôner plutôt que de la cacher, ce serait malhonnête... Après, je suis toujours en activité sur mes photos, je refuse de poser", a-t-elle assuré.

Dans Un village à la diète, 2000 habitants d'un village charentais ont accepté de tenter de perdre du poids et de se lancer dans une course de 10 km après quatre mois de remise en forme. Laury Thilleman est accompagnée du cuisinier Thierry Marx, de la nutritionniste Vanessa Rolland et de l'entraîneur sportif Renaud Longuèvre pour coacher tous ces volontaires.