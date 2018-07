Laury Thilleman divine en maillot de bain : Sa silhouette épate !

Malgré les apparences, son voyage est loin d'être un long fleuve tranquille. Jeudi 5 juillet 2018, elle a révélé en story Instagram avoir vécu quelques péripéties. "24 heures que je ne vous ai pas donné de nouvelles. (...) Tout va bien au Sri Lanka. On a passé deux jours assez compliqués. Pas beaucoup de douches et là petit moment de soulagement, on a le droit à une nuit dans un hôtel assez chouette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de civilisation, ça fait du bien. Et ça fait du bien de prendre une douche", a confié la petite amie de Juan Arbelaez.

Et de poursuivre : "Il nous est arrivé un max de péripéties depuis 24 heures. On a failli noyer une voiture, on s'est embourbés une dizaine de fois. Je ne peux pas vous en dire trop."