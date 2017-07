Laury Thilleman, exaspérée à Biarritz, pousse un gros coup de gueule !

Laury Thilleman est très énervée.

Actuellement en vacances à Biarritz avec son amoureux Juan Arbelaez (ancien candidat de Top Chef), notre ex-Miss France 2011 aujourd'hui âgée de 25 ans n'a pas du tout apprécié de voir l'état de la plage alors qu'elle s'apprêtait à pêcher en toute tranquillité.

C'est sur son compte Instagram où elle tout de même suivie par 440 000 abonnés que l'ex-reine de beauté a pris la parole, très remontée, ce 28 juillet 2017. "Quand tu pars à la pêche le matin et qu'au lieu de trouver du poisson frais tu ne ramasses que des ordures... #coupdegueule #dechets #plastic #deadfish", a-t-elle commenté en légende d'un cliché où on la voit dépitée avec des détritus plein les mains.

"Le respect de la nature n'existe plus", "Y'en a marre ! Soyons responsables et transmettons les bons réflexes à nos enfants", "Scandaleux, nos mers deviennent des poubelles. Le nombre de déchets que je ramasse sur les plages est inimaginable", "Tout cet irrespect me dégoûte", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication.

Le mois dernier, alors qu'elle était en Corse, Laury Thilleman avait déjà poussé le même coup de gueule...