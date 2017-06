Laury Thilleman : Juan n'est pas que son amoureux !

La journaliste Laury Thilleman (Miss France 2011) est la marraine de l'événement sportif Natural Games 2017 et présentera les finales des épreuves VTT, BMX, stackline et bloc (type d'escalade). À cette occasion, la jolie brune de 25 ans a accordé une interview au magazine Télé Câble Sat dans laquelle elle parle entre autres de son chéri, l'ex-candidat de l'émission Top Chef, Juan Arbelaez.

En plus d'animer des finales de cet événement, Laury Thilleman compte bien participer à un challenge et pas des moindres, le Salomon Race by Cube, en relais à trois. Si elle assurera le trail et Maxime Beaumont – médaillé d'argent aux JO de Rio – le canoë, son boyfriend s'occupera du parcours VTT.

Qu'on se le dise, Laury Thilleman et Juan sont inséparables. Tellement d'ailleurs qu'en plus de relever ensemble des défis sportifs de haut niveau, monsieur est le nutritionniste de madame, comme elle le confie. "On fait attention à ce que l'on mange mais on sait aussi se faire plaisir. On a une bonne hygiène alimentaire qui correspond bien à notre mode de vie car on est tous les deux assez sportifs", poursuit-elle

Pour garder la ligne, le bombe pratique aussi le surf, participe à des courses de Spartan Race (sorte de parcours du combattant qui s'effectue dans la boue), est "à l'écoute de son corps" et sait se restreindre lorsque cela est nécessaire.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laury Thilleman dans le magazine Télé Câble Sat en kiosques le 26 juin 2017.