Laury Thilleman sublime en cuir et déjà prête pour le ski avec Ilona Smet

Avoir du style sur les pistes de skis avec des produits techniques, c'est sur cette vague que surfe Rossignol en s'associant au créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac. La marque spécialisée dans les vêtements de sport a inauguré son flagship store le mardi 22 octobre 2018, boutique située au 21 boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement de Paris dans laquelle les nouvelles pièces à la fois très sport et très mode sont disponibles.

Laury Thilleman a participé à cette grande soirée tandis que son compagnon Juan Arbelaez (ancien candidat de Top Chef qui possède aujourd'hui plusieurs restaurants) avait pour mission de régaler les invités. L'ancienne Miss France, sublime dans un minijupe en cuir rouge, a joué les modèles en mettant en valeur les vêtements dédiés aux sports d'hiver. En plus de couper le bandeau synonyme d'ouverture de la boutique au côté de Martin Fourcade, champion de biathlon équipé par Rossignol, de Jean-Charles de Castelbajac et de Bruno Cercley, président du groupe Rossignol, Laury Thilleman a posé avec Ilona Smet, elle aussi habillée par la marque pour l'occasion. La Bretonne de 27 ans et la fille de 23 ans d'Estelle Lefébure et David Hallyday ont partagé une belle complicité devant les photographes.

Pour cette grande soirée offrant une grande visibilité à ses créations, Jean-Charles de Castelbajac a pu compter sur la présence de sa compagne Pauline Drouas et sur celle de ses enfants Louis-Marie et Guillaume.