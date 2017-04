Laury Thilleman totalement in love de Juan : "Tu seras toujours à mes côtés"

Laury Thilleman est bel et bien amoureuse, et elle l'assume. Depuis plus d'une année, Miss France 2011 partage la vie du chef Juan Arbelaez, candidat de l'émission Top Chef en 2012. Les tourtereaux partagent la même passion pour la cuisine, les voyages et surtout... le sport : un élément essentiel du quotidien de la belle Bretonne.

Tous deux sont longtemps restés discrets sur leur relation dans la sphère publique. Mais c'est en mai dernier, lors du Global Gift Gala, à Paris, que les tourtereaux ont décidé d'officialiser les choses. Désormais, Laury Thilleman n'hésite plus à clamer haut et fort son amour pour son compagnon (et lui aussi).

Sur Instagram, la jeune femme a posté il y a quelques heures un cliché craquant d'elle et son chéri, avec un regard complice qu'elle a magnifiquement légendé d'un "Everywhere I go. You'll be always by my side." (soit : "Partout où j'irai, tu seras toujours à mes côtés.")