Laverne Cox : La star d'Orange Is The New Black présente son chéri

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Laverne Cox ont été surpris et ravis de découvrir le visage de son petit ami. La star révélée par la série Orange Is the New Black le couvre d'emojis d'amour...

C'est sur Instagram que Laverne Cox a publié une photo de couple. L'actrice trans de 45 ans y a posté, ce mardi 10 avril 2018, un selfie de son chéri et elle. Laverne Cox ne l'a toutefois pas mentionné, empêchant ses près de 3 millions de followers d'identifier l'heureux élu, blond aux yeux verts et les cheveux en brosse.

Elle a en revanche décoré la photo de plusieurs emoticônes représentant un coeur rouge.