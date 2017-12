Le Grand Show : Muriel Robin, Florence Foresti, Pierre Palmade réunis sur scène

En cette fin d'année, vos chaînes préférées vous concoctent des programmes sur mesure. Samedi 16 décembre 2017, pour affronter l'élection de Miss France 2018 sur TF1, France 2 mise sur un valeur sûre : Le Grand Show présenté par Michel Drucker. Pour la troisième fois consécutive cette année, après les éditions du 4 février et du 20 mai, l'animateur consacre son émission aux stars de l'humour avec, cette fois-ci, une spéciale Les 50 humoristes préférés des Français. Autant vous le dire tout de suite, le casting déboîte !

C'est à la Seine Musicale, sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, que Le Grand Show a été enregistré le 4 décembre. Autour de Michel Drucker, les humoristes préférés des Français. On pourrait même dire plusieurs générations d'humoristes adorés puisqu'on retrouvera aussi bien les chouchous Florence Foresti, Jérôme Commandeur, de retour avec le spectacle Tout en douceur au théâtre de la Gaîté Montparnasse, et Olivier de Benoist (papa pour la quatrième fois depuis peu), que la génération qui les a inspirés. On pense à Roland Magdane et Jean-Marie Bigard, mais aussi à Pierre Palmade, retour dans un seul en scène présenté actuellement au théâtre du Rond-Point, et ses complices Michèle Laroque et Muriel Robin, qui reprennent en cette fin d'année la tournée du 20e anniversaire du spectacle Ils s'aiment, rebaptisé pour l'occasion : Elles s'aiment.

Ils ne seront pas les seuls à rejoindre Michel Drucker sur scène puisque les téléspectateurs auront plaisir à retrouver la très populaire Anne Roumanoff, l'irrévérencieux Mathieu Madénian, les incontournables Elie Semoun et Michel Leeb. Les Chevaliers du fiel, donc chaque rediffusion de spectacle en télé cartonne, seront également présents tout comme Les Bodin's et Zize, qui se produit actuellement à la Comédie Caumartin. La nouvelle génération se joindra à eux : Michel Drucker a, en effet, convié Amelle Chahbi, mise en scène par Josiane Balasko au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris, Verino, actuellement au Grand Point Virgule, et Gérémy Crédeville, à l'affiche de Parfait (et encore je suis modeste) qu'il joue au théâtre du Marais.

Enfin, notons la présence exceptionnelle de Laurent Gerra, un habitué de l'émission, qui célébrera avec les téléspectateurs son 50e anniversaire dont près de trente années consacrées à la seine. Ça s'applaudit !

Le Grand Show : Les 50 humoristes préférés des Français, présenté par Michel Drucker. Samedi 16 décembre à 20h50 sur France 2.