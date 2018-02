Le Labyrinthe : Les acteurs de la saga ont bien grandi !

Alors que vient de sortir dans nos salles le troisième et dernier opus de la saga Le Labyrinthe, en octobre 2014 sortait le premier volet réalisé par Wes Ball (Hunger Games). En têtes d'affiche, de jeunes acteurs dont certains n'étaient pas si inconnus à la sortie du film. Près de deux ans plus tôt, Denise Chamian dirigeait le casting de ce futur succès du box-office. Et les images de ces auditions ont été dévoilées.

On peut constater que notre petite troupe a bien grandi, à commencer par Dylan O'Brien. L'interprète de Thomas venait de commencer à jouer pour Teen Wolf lorsqu'il a auditionné pour le rôle du héros. "Je rentrais du boulot quand j'ai passé les essais, j'avais une coupe en brosse, une tonne de gel. J'étais ridicule", se souvient l'intéressé, devenu une véritable star depuis.

Kaya Scodelario fut aussi une évidence. On l'avait croisé dans Le Choc des Titans et Les Hauts de Hurlevent, mais c'est surtout outre-Atlantique, avec la série Skins, qu'elle avait pu rejoindre Hollywood. "J'étais sûre de m'être plantée. En sortant, j'ai dû pleurer et je me suis fait un McDo pour me consoler", raconte la jolie Britannique.

Enfant-star avec les succès de Love Actually et Nanny McPhee, Thomas Brodie-Sangster s'est offert son premier blockbuster avec Le Labyrinthe. Et lui aussi fut une évidence. "Super essai, il dégageait un vrai magnétisme", dit de lui Wes Ball.

Dans cette vidéo, vous allez également découvrir les premières images de Dexter Darden, alias Prypan, et de Ki Hong Lee (Minho)...