Le Roi Lion, le film : Beyoncé confirmée, le casting complet dévoilé !

À la suite du Livre de la Jungle, de Maléfique, de Cendrillon ou encore de La Belle et la Bête, Disney prépare une nouvelle adaptation d'un de ses dessins animés cultes en long métrage tourné en prises de vue réelles (live action). Le tournage du Roi Lion, film culte sorti en 1994, débutera bientôt, pour une sortie en salles en 2019. Après les premières confirmations et rumeurs, la firme a officialisé la distribution cinq étoiles de ce film réalisé par Jon Favreau.

Donald Glover, que l'on a pu voir dans Community et Spider-Man: Homecoming, a été confirmé dans la peau du héros Simba. Acteur, il est aussi rappeur sous le nom Childish Gambino. Sur son chemin, il croisera une autre artiste capable d'avoir la double étiquette jeu et chant : Beyoncé Knowles. Queen B incarnera Nala, comme la rumeur l'avait un temps annoncé. Seth Rogen et Billy Eichner, qui ont été intronisés en Pumba et Timon, sont également au casting, tout comme James Earl Jones, qui reprend le rôle de Mufasa après l'avoir incarné avec sa voix si reconnaissable dans le film d'animation original.

Du côté des nouveaux venus, on verra Chiwetel Ejiofor, le héros de Twelve Years a Slave, donner vie au terrifiant Scar, l'oncle malfaisant de Simba. Le présentateur John Oliver incarnera quant à lui le conseiller Zazu, tandis que John Kani sera grimé en Rafiki. Alfre Woodard (Desperate Housewives) jouera quant à elle Sarabi, la chérie de Mufasa. Eric André (Azizi), Florence Kasumba (Shenzi), Keegan-Michael Key (Kamari), JD McCrary (Simba enfant) et Shahadi Wright Joseph (Nala enfant) complètent le casting.