Beyoncé : La future maman bientôt dans "Le Roi Lion" ?

Prochain long métrage en live action prévu par Disney après Le Livre de la Jungle et La Belle et la Bête, Le Roi Lion connaît une partie de sa distribution. Jon Favreau, qui était déjà aux manettes du Livre de la Jungle (966,5 millions de dollars de recettes à travers le monde), a recruté Donald Glover (Simba jeune) ainsi que le grand James Earl Jones (Mufasa, comme dans le film d'animation original). Mais le réalisateur américain a une personne d'un tout autre calibre dans son viseur.

Selon Variety, Beyoncé Knowles serait envisagée pour incarner Nala, la future reine et compagne de Simba. Queen B serait le choix prioritaire du studio qui fera tout pour convaincre la chanteuse et s'accommoder de son planning. Il faut dire que Bey est enceinte de jumeaux qu'elle mettra au monde dans le courant de ce printemps. Elle compte derrière prendre son temps pour revenir sur le devant de la scène et profiter de ses deux nouveaux petits trésors, fruit de ses amours avec Jay Z.

Si elle accepte le rôle, Beyoncé succédera à Moira Kelly (voix) et Sally Dworsky (chant) dans cette adaptation où elle jouerait la lionne mais chanterait également. Ce ne serait pas la première incursion de l'interprète de Drunk in Love dans le septième art. Elle avait brillé dans Dreamgirls, après s'être distinguée avec Austin Powers dans Goldmember. Côté animation, elle avait doublé dans Epic : La Bataille du royaume secret dans lequel elle incarnait déjà une reine, Tara. Cela ne s'invente pas !