Léa Drucker césarisée et amoureuse : Qui est son compagnon ?

Dans son portrait pour le magazine Gala, on en apprend un peu plus sur Léa Drucker, fille de Jacques, grand médecin et épidémiologiste, et nièce de Michel, présentateur mythique. Lors de la cérémonie, la future lauréate, vêtue d'une robe noire étincelante Alexandre Vauthier, est assise à côté de son bien-aimé, le réalisateur Julien Rambaldi. Quand Guillaume Gallienne annonce le nom de celle qui a remporté la fameuse "compression", le couple échange un regard amoureux : "Ça fait dix ans qu'on est ensemble, la vie d'un acteur au quotidien, il connaît. Il était là dans les moments d'inquiétude. Ce César, c'est un moment très joyeux pour nous deux", lit-on dans Gala. Leur fille Martha (4 ans et demi) dort chez eux à ce moment et, au réveil, elle a dit à sa maman : "Il paraît que tu as gagné la Coupe du monde", raconte Léa Drucker à Gala. Après quoi la petite est vite retournée à ses dessins.

Avec son compagnon Julien Rambaldi (à qui l'on doit Bienvenue à Marly-Gomont), Léa Drucker n'a plus peur de vivre certaines choses. "Quand j'ai rencontré Julien et ses enfants, je me suis remise à croire à plein de choses : la vie, l'amour, la maternité", dit-elle dans Gala. Léa et Julien se sont rencontrés sur le tournage des Meilleurs Amis du monde sorti en 2010, une comédie avec Marc Lavoine, Pascale Arbillot et Pierre-François Martin-Laval. "Julien est très bon dans ce registre-là, c'est un excellent directeur d'acteurs", ajoute-t-elle. Peu à peu, leur relation professionnelle est devenue amicale, puis amoureuse.

