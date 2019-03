Léa François pose en Marianne, pour un engagement soutenu par Rachida Dati

Aux larmes citoyennes a eu le privilège de capter l'attention d'un maire emblématique de Paris, Rachida Dati, qui a accepté d'exposer les Marianne dans sa mairie du 7e arrondissement du 25 février au 8 mars dernier. Les oeuvres d'Alain Guizard, imprimées par Epson, ont ensuite pris la route de la mairie de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Un vernissage a été organisé le 16 mars dernier en présence du maire Patrick Balkany et de plusieurs Marianne. Parmi elles, l'actrice Léa François, bien connue des téléspectateurs. La jeune femme de 30 ans, engagée pour le droit de femmes et l'égalité des sexes, incarne le personnage de Barbara dans la série de France 3 Plus belle la vie et participe également à Camping Paradis sur TF1.

L'exposition d'Aux larmes citoyennes prendra ensuite la direction de Cannes, où elle sera exposée du 5 au 10 avril, dans le cadre du festival Cannes séries 2019. L'exposition logera dans le magnifique salon Marianne de la mairie de Cannes.