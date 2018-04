Plus belle la vie : Une actrice phare de la série débarque dans Camping Paradis

Cette star de Plus belle la vie ne sera pas trop dépaysée. De Marseille, où se tourne la série à succès de France 3, à Martigues, où est situé le camping de l'Arquet, alias le Camping Paradis de TF1, il n'y a qu'un pas. Une demi-heure en voiture tout au plus. C'est via Instagram que la nouvelle de Laurent Ournac a annoncé rejoindre le casting. "C'est parti pour une nouvelle aventure! #campingparadis #tournage" a-t-elle publié le 24 avril 2018, commentaire accompagné d'une photo du camping 4 étoiles. Cette actrice n'est autre que Léa François que les fans de Plus belle la vie connaissent sous le nom de Barbara Evenot, le personnage qu'elle incarne depuis 2009 sur France 3.