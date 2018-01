Plus belle la vie – Mariage de Barbara et Elias : La date symbolique dévoilée !

Heureux événement au Mistral. Barbara, jouée par Léa François, et son chéri Elias interprété par Marco Horanieh, s'apprêtent à se dire "oui". L'ex d'Abdel a fini par trouver l'amour dans Plus belle la vie (France 3) et elle est déjà en route pour le mariage prévu pour très bientôt !

Comme dévoilé dans un extrait vidéo publié par le site de la série, la date de l'événement a été révélée. Ainsi, on apprend que Barbara et Elias s'uniront le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin... Un joli symbole pour les tourtereaux.

Le mariage des deux personnages promet du changement au Mistral, à commencer par le retour de Mélanie Rinato, campée par la comédienne Laetitia Milot. Après plus d'un an d'absence, elle fait son grand retour dans Plus belle la vie... enceinte.

Et ce n'est pas tout : c'est la future maman qui organisera la cérémonie. Une manière de se rattraper après avoir couché avec Francesco, l'ex-amoureux de Barbara. Mélanie Rinato en profitera alors pour tenter de se faire pardonner en organisant un mariage de rêve pour son ancienne amie.