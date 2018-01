Laetitia Milot (Plus belle la vie) : La date de son retour au Mistral dévoilée

Laetitia Milot fera bientôt son grand retour dans Plus belle la vie (France 3) après un peu plus d'un an d'absence.

Selon nos confrères de Télé Star, c'est le 22 janvier prochain que Mélanie fera son come-back au Mistral. Le personnage de l'actrice de 37 ans - enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Badri - s'était installé en région parisienne à la suite de sa liaison avec Francesco, alors en couple avec Barbara. Et cette dernière avait découvert le pot aux roses, les retrouvailles pourraient donc être explosives entre les jeunes femmes.

Si dans la fiction, cela s'annonce tendu pour Mélanie, en réalité, la joie était au rendez-vous sur le tournage lors du retour de Laetitia Milot. Fin novembre, la belle brune partageait un cliché sur lequel elle apparaissait tout sourire au côté de Laurent Kerusoré (Thomas Marci) et Michel Cordes (Roland Marci).

Aux dernière nouvelles, la grossesse de Laetitia Milot ne sera pas intégrée à l'intrigue. Au cours d'un reportage pour 50min Inside diffusé le 25 novembre dernier sur TF1, on la découvrait se rendre sur le tournage afin de faire des essayages. "On est partis sur des pulls plus amples et des jeans adaptés", confiait la styliste de la célèbre série de France 3. De quoi laisser penser que la production fera tout pour cacher son beau baby bump.