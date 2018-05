Léa Salamé, maman épuisée : "Je suis au bout de ma vie..."

En mars 2017, Léa Salamé donnait naissance à son tout premier enfant, un petit garçon prénommé Gabriel, fruit de ses amours avec son compagnon Raphaël Glucksmann. Depuis, la jeune maman a repris les chemins des studios d'enregistrement. Et ce rythme soutenu d'antenne n'est pas de tout repos...

Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, celle qui officiait au côté de Yann Moix dans On n'est pas couché (France 2) n'a pas caché sa fatigue. Il faut dire qu'entre la matinale de France Inter, Stupéfiant et L'émission politique, Léa Salamé n'arrête pas.

"Je sors de cette année totalement épuisée parce qu'avoir un bébé d'un an et trois jobs... Je suis au bout de ma vie", confie alors la journaliste de 38 ans. Épuisée... mais ravie ! Et c'est elle qui le dit : "Après l'année électorale, que j'ai vécue enceinte, j'avais l'impression que jamais je ne revivrai une année aussi folle, aussi dingue. Je me suis trompée !"

Ce lundi 14 mai 2018, Léa Salamé sera à l'antenne sur France 2 dès 23h05. Pour ce nouveau numéro de Stupéfiant, tourné à Cannes, elle recevra Marion Cotillard, Tahar Rahim et Emmanuelle Bercot comme invités.